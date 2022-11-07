Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Обстановка в операционных районах нашей зоны ответственности стабильно напряженная, но контролируемая. На южнобукском направлении противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огненное поражение по позициям наших войск, общинам, прилегающим к линии фронта и тыловым районам, разрушая инфраструктуру, убивая мирное население", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что для уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно использует беспилотных воздушных разведчиков вдоль линии столкновения и в местах нанесения системного огневого поражения: Николаев и окрестности, Никопольщина, Черноморское побережье.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета.
Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населённых пунктах.
Напомним
В Скадовском районе Херсонской области украинские бойцы уничтожили склад с боеприпасами врага.