Украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов в районе Изюма

Детали

В самом Харькове ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города. ВСУ отбили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52.

Оккупанты пытаются взять Изюм, украинская армия своих позиций не теряет и отбивает атаки.

Дополнение

Рашисты обстреляли город Лозовая в Харьковской области. В результате удара ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет, разрушено около 20 домов в частном секторе.