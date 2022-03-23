Украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов в районе Изюма
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Оккупанты пытаются взять город Изюм в Харьковской области. Украинская армия не теряет своих позиций и отбивает атаки. Об этом говорится в утренней сводке из ОГА, пишет УНН.
Детали
В самом Харькове ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города. ВСУ отбили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52.
Оккупанты пытаются взять Изюм, украинская армия своих позиций не теряет и отбивает атаки.
Дополнение
Рашисты обстреляли город Лозовая в Харьковской области. В результате удара ранения получили 8 гражданских людей, детей среди них нет, разрушено около 20 домов в частном секторе.