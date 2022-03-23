Українські захисники продовжують відкидати атаки окупантів у районі Ізюма
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Окупанти намагаються взяти місто Ізюм у Харківській області. Українська армія не втрачає своїх позицій та відкидає атаки. Про це йдеться у ранковому зведенні з ОДА, пише УНН.
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У самому Харкові вночі знову активізувалися атаки на житлові райони та історичний центр міста. ЗСУ відбили спробу нападу з боку росіян бойовими вертольотами К-52.
Окупанти намагаються взяти Ізюм, українська армія свої позицій не втрачає та відкидає атаки.
Доповнення
Рашисти обстріляли місто Лозова у Харківській області. Внаслідок удару поранення отримали 8 цивільних людей, дітей серед них немає, зруйновано близько 20 будинків у приватному секторі.