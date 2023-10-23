Украинские воины делают засады на самолеты даже в серой зоне - Барабаш

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«Тишины на передовой не бывает круглосуточно. Стрелковые бои также круглосуточно. Конечно, что эти их штурмовые действия они под сопровождение артиллерии, ствольной, минометов, систем РСЗО и соответственно без авиации у них никак, потому что они очень большую сейчас ставку делают на авиацию и поэтому за эти 10 дней 5 самолетов и 2 вертолета было сбито на нашем направлении. Дерзко они залетают на наше направление, надеются, что останутся они безнаказанными, но ведь ребята конечно отрабатывают, делают засады иногда даже в серой зоне», - рассказал Барабаш.

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Спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук сообщал, что российские войска на прошлой неделе активизировали наступательные действия на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.