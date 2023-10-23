Українські воїни роблять засідки на літаки навіть в сірій зоні - Барабаш

Цитата

«Тиші на передовій не буває цілодобово. Стрілецькі бої також цілодобово. Звичайно, що ці їх штурмові дії вони під супровід артилерії, ствольної, мінометів, систем РСЗВ й відповідно без авіації у них ніяк, тому що вони дуже велику зараз ставку роблять на авіацію і тому за ці 10 днів 5 літаків і 2 гелікоптера було збито на нашому напрямку. Зухвало вони залітають на наш напрямок, сподіваються, що залишаться вони безкарними, але ж хлопці звичайно відпрацьовують, роблять засідки іноді навіть в сірій зоні», - розповів Барабаш.

Доповнення

Речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомляв, що російські війська минулого тижня активізували наступальні дії на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках.