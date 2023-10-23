Українські воїни роблять засідки на літаки навіть в сірій зоні - Барабаш
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Українські військові роблять засідки на літаки навіть в сірій зоні. Окупанти зараз велику ставку роблять на авіацію. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Тиші на передовій не буває цілодобово. Стрілецькі бої також цілодобово. Звичайно, що ці їх штурмові дії вони під супровід артилерії, ствольної, мінометів, систем РСЗВ й відповідно без авіації у них ніяк, тому що вони дуже велику зараз ставку роблять на авіацію і тому за ці 10 днів 5 літаків і 2 гелікоптера було збито на нашому напрямку. Зухвало вони залітають на наш напрямок, сподіваються, що залишаться вони безкарними, але ж хлопці звичайно відпрацьовують, роблять засідки іноді навіть в сірій зоні», - розповів Барабаш.
Доповнення
Речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомляв, що російські війська минулого тижня активізували наступальні дії на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках.