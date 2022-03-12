Украинские военные освободили два населенных пункта в Черниговской области

Детали

В ОК "Север" отметили, что несмотря на ожесточенные бои, которые продолжаются в нашей родной Черниговской области, защитники из подразделений оперативного командования "Север" с каждым днем приближают время победы все ближе.

"Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева. Как результат - имеем в трофеях техники врага более 10-ти единиц", - говорится в сообщении.

Добавим

Армия РФ уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты Кремля. Личный состав деморализован и не может вести активные боевые действия, добавили в ОК "Север".