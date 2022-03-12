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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3714 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові звільнили два населених пункти на Чернігівщині

Українські військові звільнили два населених пункти на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 147575 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Українським військовим вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва, передає УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Деталі

В ОК "Північ" відзначили, що незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче.

"Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва. Як результат - маємо в трофеях техніки ворога більше 10-ти одиниць", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Армія РФ вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти Кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії, додали в ОК "Північ".

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