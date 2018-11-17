Украинские военные восстановили поврежденный боевиками мост под Попасной
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинские военнослужащие восстановили мост под Попасной в Луганской области, который повредили боевики в 2014 году. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook, опубликовав фото восстановленного моста, информирует УНН.
"Украинские военные восстановили этот мост под Попасной, который был поврежден оккупантами в 2014 году. Теперь здесь снова движется военный и гражданский транспорт", - говорится в сообщении.
Как ранее информировал УНН, Российская Федерация продолжает скрывать свое участие в вооруженной агрессии против Украины. Об этом со ссылкой на данные военной разведки во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк