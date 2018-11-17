Українські військові відновили пошкоджений бойовиками міст під Попасною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українські військовослужбовці відновили міст під Попасною на Луганщині, який пошкодили бойовики у 2014 році. Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму Facebook, опублікувавши фото відновленого мосту, інформує УНН.
“Українські військові відновили цей міст під Попасною, який був пошкоджений окупантами у 2014 році. Тепер тут знову рухається військовий і цивільний транспорт”, — йдеться у повідомленні.
Як раніше інформував УНН, Російська Федерація продовжує приховувати свою участь у збройній агресії проти України. Про це із посиланням на дані військової розвідки під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк