Украинские военные делают успехи в боях под Кременной – Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В США видят успехи украинской армии в боях под временно-оккупированной Кременной Луганской области. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч, пишет УНН.
Цитата
"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", – говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сообщал, что оккупанты перебрасывают на Кременское направление еще больше различных подразделений личного состава и техники, поскольку украинские силы обороны имеют положительное движение в продвижении и освобождении территорий.