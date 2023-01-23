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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украинские военные делают успехи в боях под Кременной – Пентагон

Киев • УНН

 • 1175501 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В США видят успехи украинской армии в боях под временно-оккупированной Кременной Луганской области. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Foreign Policy Джек Детч, пишет УНН.

Украинские военные делают успехи в боях под Кременной – Пентагон

Цитата

"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", – говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сообщал, что оккупанты перебрасывают на Кременское направление еще больше различных подразделений личного состава и техники, поскольку украинские силы обороны имеют положительное движение в продвижении и освобождении территорий.

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