Украинские военные делают успехи в боях под Кременной – Пентагон

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"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", – говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее сообщал, что оккупанты перебрасывают на Кременское направление еще больше различных подразделений личного состава и техники, поскольку украинские силы обороны имеют положительное движение в продвижении и освобождении территорий.