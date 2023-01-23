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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 11680 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Українські військові роблять успіхи у боях під Кремінною – Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У США бачать успіхи української армії в боях під тимчасово-окупованою Кремінною Луганської області. Про це у своєму Twitter повідомляє журналіст Foreign Policy Джек Детч, пише УНН.

Українські військові роблять успіхи у боях під Кремінною – Пентагон

Цитата

"США спостерігають, як українські контрнаступи в районі окупованої росією Кремінної досягають "деяких поступових успіхів", – йдеться в повідомленні з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше повідомляв, що окупанти перекидають на Кремінський напрямок ще більше різноманітних підрозділів особового складу та техніки, оскільки українські сили оборони мають позитивний рух у просуванні та звільненні територій.

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