Українські військові роблять успіхи у боях під Кремінною – Пентагон

Цитата

"США спостерігають, як українські контрнаступи в районі окупованої росією Кремінної досягають "деяких поступових успіхів", – йдеться в повідомленні з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше повідомляв, що окупанти перекидають на Кремінський напрямок ще більше різноманітних підрозділів особового складу та техніки, оскільки українські сили оборони мають позитивний рух у просуванні та звільненні територій.