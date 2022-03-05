Украинские военные под Николаевом одним залпом уничтожили 70 оккупантов и ранили еще 300 - председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Во время обстрела по Николаеву целили из "Смерча", все залпы прошли мимо цели. Украинские ответили одним залпом - в результате 70 погибших оккупантов и 300 раненых. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.
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"Пару часов назад, когда были обстрелы большие, были залпы из установки "Смерч" по нашим позициям. Все три прошли мимо цели, у нас трое раненых. Их сейчас вылечат, и я думаю, что все будет в порядке.
В ответ на эти залпы наши навелись и сделали один залп. Итого, у орков, триста раненых и 70 погибших", - сказал Ким.
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"Орки они и в Африке орки. Они нас озадачивают какими-то квестами. Мы переживаем-бегаем. Что же такое. Давайте будем заниматься делами. Давайте готовиться к их отражению. Давайте делать то, что делают херсонцы - вышли на митинг, флаги подняли - мы вас не знаем, мы вас не хотим. Идите домой. Все нормально. Движимся", - добавил Ким.
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