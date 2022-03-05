Украинские военные под Николаевом одним залпом уничтожили 70 оккупантов и ранили еще 300 - председатель ОГА

Цитата

"Пару часов назад, когда были обстрелы большие, были залпы из установки "Смерч" по нашим позициям. Все три прошли мимо цели, у нас трое раненых. Их сейчас вылечат, и я думаю, что все будет в порядке.

В ответ на эти залпы наши навелись и сделали один залп. Итого, у орков, триста раненых и 70 погибших", - сказал Ким.

Добавим

Председатель Николаевской ОГА призвал не переоценивать знания и силы российский оккупантов

"Орки они и в Африке орки. Они нас озадачивают какими-то квестами. Мы переживаем-бегаем. Что же такое. Давайте будем заниматься делами. Давайте готовиться к их отражению. Давайте делать то, что делают херсонцы - вышли на митинг, флаги подняли - мы вас не знаем, мы вас не хотим. Идите домой. Все нормально. Движимся", - добавил Ким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николаевские воины уничтожили разведывательную группу оккупантов