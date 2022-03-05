Українські військові під Миколаєвом одним залпом знищили 70 окупантів і поранили ще 300 – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Під час обстрілу по Миколаєву цілили із "Смерча", усі залпи пройшли повз ціль. Українські відповіли одним залпом – у результаті 70 загиблих окупантів і 300 поранених. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.
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"Пару годин тому, коли були обстріли великі, були залпи установки "Смерч" по нашим позиціям. Всі три пройшли повз ціль, у нас троє поранених. Їх зараз вилікують, і я думаю, що все буде гаразд.
У відповідь на ці залпи наші навелися і зробили один залп. Разом, у орків, триста поранених та 70 загиблих", - сказав Кім.
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"Орки вони й в Африці орки. Вони нас спантеличують якимись квестами. Ми переживаємо-бігаємо. Що ж таке. Давайте займатимемося справами. Давайте готуватися до їхнього відбиття. Давайте робити те, що роблять херсонці – вийшли на мітинг, прапори підняли – ми вас не знаємо, ми вас не хочемо. Ідіть до дому. Все нормально. Рухаємось", - додав Кім.
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