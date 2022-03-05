Миколаївські воїни знищили розвідувальну групу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Миколаївські гвардійці спільно з військовими Збройних сил знищили російську розвідувальну групу. Про це повідомляє Національна гвардія України, пише УНН.
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“5 березня близько 11.00, під час бойового зіткнення на блок-посту на в’їзді у Миколаїв, було знищено бронеавтомобіль окупантів “ТИГР”, - повідомили в НГУ.
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Бійцям вдалося взяти у полон 4-х військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи, з них один офіцер.
Полонених передали співробітникам СБУ, зазначили у Нацгвардії.
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Як писав УНН, раніше сьогодні один з льотчиків штурмовика Су-34 був взятий в полон українськими військовими.
Він катапультувався після того, як був збитий літак фахівцями ППО, які боронять Чернігів від окупанта.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб.
Також за даними Генштабу, за неповні 10 діб українські бійці знищили 39 літаків та 40 гелікоптерів.