Николаевские воины уничтожили разведывательную группу оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Николаевские гвардейцы совместно с военными Вооруженных Сил уничтожили российскую разведывательную группу. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, пишет УНН.
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“5 марта около 11.00, во время боевого столкновения на блок-поста на въезде в Николаев, был уничтожен бронеавтомобиль оккупантов ТИГР, - сообщили в НГУ.
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Бойцам удалось взять в плен 4 военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы, из них один офицер.
Пленных передали сотрудникам СБУ, отметили в Нацгвардии.
Раньше
Как писал УНН, ранее сегодня один из летчиков штурмовика Су-34 был взят в плен украинскими военными.
Он катапультировался после того, как был сбит самолет специалистами ПВО, защищающими Чернигов от оккупанта.
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ с начала вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 10 тысяч человек.
Также по данным Генштаба, за неполные 10 суток украинские бойцы уничтожили 39 самолетов и 40 вертолетов.