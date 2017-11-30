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Украинские военные: на репетиции парада в Румынии дети кричали "Слава Украине!"

Киев  •  УНН

 • 48720 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В первый день зимы соседняя Румыния отмечает День Национального Единения. В 1918 году румынские земли объединились и уже 99 лет страна существует в современных границах. “Это у нас как ваш День Независимости”, - сравнивают румыны, объясняя, что для них значит этот день. Ежегодно в этот день проходит военный парад, в котором участвуют и представители союзных государств. На фоне сближения Румынии и Украины, в торжестве примут участие и военные Вооруженных сил Украины. С пожеланиями Румынии из Украины приехали курсанты Военной академии города Одессы.

Накануне мы встретились в Бухаресте с подполковником ВСУ Иваном Чайкиным и курсантами, которые пронесут флаг Украины на параде вместе с представителями более чем 10 союзных стран - Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Польши, Португалии, Соединенного Королевства, Северной Ирландии, Республики Молдова, Словакии, США, Турции и Украины. В эксклюзивном интервью УНН украинские военные рассказали, как проходили репетиции, о чем секретничают военные и что желают гражданам Румынии в этот день.

Знаменосная группа украинских военных приехала в Бухарест в составе подполковника Ивана Чайкина и Военной академии города Одессы - Эдуарда Антухова, Владимира Мужика, Александра Матвийчука и Андрея Фазлутдинова. Они прибыли в Бухарест еще 24 ноября, все это время проживают на территории румынской военной академии.

- Вы уже участвовали в репетиции, какое впечатление у вас от запланированной программы? Какое значение для вас имеет это мероприятие?

Эдуард Антухов: Прежде всего, представить Родину. Все же, здесь мы как лицо Украины. Хотим, конечно же, показать себя завтра (1 декабря - ред.) как можно лучше.

Иван Чайка: На репетиции было очень приятно, когда проходили румынские дети, кричали “Слава Украине!”

Александр Матвийчук: Мы сначала подумали, что это украинские дети, но к нам потом подошли и сказали, что это из Румынии.

- Со стороны румынских коллег вы ощущаете поддержку Украине в общении между вами?

Владимир Мужик: Да, ощущается. Самое главное, они (Румыния — ред.) и другие страны НАТО, что мы — не русские, а Украина.

Эдуард Антухов: Тут еще шведы прибыли, Италия, Германия — их не было у нас на параде. Мы с ними не общались, так как “коробки” стояли далеко, не выпало случая.

Иван Чайка: Но они нас поддерживают. Канада здесь — к нам приезжают инструктора в Украину. И я вам скажу, что украинский солдат стал сильнее, умнее, лучше ориентируется в бою, чем нас еще по советскому уставу учили.

- Украинский солдат, представляющий завтра Украину рядом со странами НАТО, может уже гордиться своей подготовкой?

Иван Чайка: Да. Потому, что и я, и все курсанты были в АТО и имеют боевой опыт.

- В программе мероприятия указано, что в параде будут принимать участие страны-союзники. Вы ощущаете, что Румыния и Украина союзные государства?

Андрей Фазлутдинов: Конечно. Есть же надежда, что мы и в НАТО вступим.

Иван Чайка: Надеемся и на Европейский Союз, и стать членом НАТО.

Эдуард Антухов: Не то, что надеемся — мы уверены, что через некоторое время обязательно так и будет.

- Участие в таких мероприятиях способствуют, на ваш взгляд, этой цели?

Иван Чайка: Такие мероприятия создают предусловия для улучшения взаимоотношений не только между двумя странами, но и между странами-членами НАТО непосредственно.

- Планируются в дальнейшем какие-то двусторонние учения с румынской стороной?

Владимир Мужик: Да, такое проводится. На полигоне во Львове проводились учения в этом году и представители с Румынии тоже были. И в прошлом году были, мы принимали участие.

- Как здесь между вами происходит коммуникация?

Эдуард Антухов: На английском языке общаемся.

Владимир Мужик: Мы здесь живем рядом с военными с Молдовы, курсантов мы не видим, еще общаемся с эскорт-офицером (из Румынии — ред.), который нам все показывает.

- У Молдовы и Украины похожие стремления, вы обсуждали с коллегами наши военные перспективы?

Андрей Фазлутдинов: Ну мы не обсуждали наши Вооруженные силы. Мы знаем, что они тоже развиваются, переходят на контрактную основу. Но, честно говоря, они больше с румынами здесь общаются.

Владимир Мужик: Говорят, что “плохо, что у вас четвертый год война идет”, говорили, что поддерживают нас. Чувствуется, что они за нас.

Эдуард Антухов: Мы — сильная страна и победим любого врага.

- Расскажите подробнее о ваших впечатления от репетиции.

Эдуард Антухов: Мы стоим между Турцией и Америкой (согласно протоколу, военные выстраиваются по алфавиту: Turkey, Ukraine, USA — ред.), мы проходим, потом их (румынские — ред.) войска идут. У них и реконструкторы есть, потом жандармерия, полиция, войска, техника. Будет большой парад, очень красиво запланировано. Это 99 лет большого объединения румынской земли, как они говорят.

- Какое у вас сложилось впечатление от других участников?

Александр Матвийчук: У нас это происходит немного по-другому. В украинской армии больше строевой подготовки, ну у нас строевой шаг отличается от строевого шага стран НАТО. Плюс у них формирование самих колонн и шеренг — военных “коробок” меньше, чем у нас. У нас “коробки” масштабные идут, немного темп другой. Как для нас, это хороший опыт посмотреть, как это происходит в других странах, делать для себя какие-то открытия.

- Какое впечатление на репетиции произвели вы, с вами делились?

Эдуард Антухов: Фотографировались. Очень приятно было, что военные из других стран узнавали нас, подходили, говорили, что Украина — сильная, фотографировались. Это американцы говорили. Они сами к нам подошли, мы даже шевронами обменялись.

Андрей Фазлутдинов: Они к нам приезжали тоже на парад (в 2017 году — ред.), вы же видели, там почти все страны-партнеры были представлены.

- Как часто были репетиции?

Иван Чайка: Один раз. Для нас, для иностранных представителей — один раз. Нам достаточно было этого, чтобы сориентироваться, какую команду подавать.

- На ваш взгляд, как руководителя, участие военных в таких мероприятиях усиливает ощущения “союзничества” между участниками, не на уровне штабов, а на уровне солдат, курсантов? Чем полезно такое общение?

Иван Чайка: Прежде всего тем, что общаются, обмениваются опытом.

- Что будете желать румынским коллегам в их важный день?

Эдуард Антухов: Чтобы никогда не было войны.

Андрей Фазлутдинов: Чтобы они не только сто, а все тысячу лет жили в мире.

Владимир Мужик: Так, как они объединились в 1918 году, — пусть никогда не рассоединяются.

Александр Матвийчук: Чтобы все было у них хорошо и с нашей страной были дружеские отношения.

Иван Чайка: Первое — это самое главное — чтобы никогда не было войны. Это — самое главное. Потому что Украина на себе знает, что такое война с Россией и по сегодняшний день, ежедневно, мы теряем-теряем-теряем личный состав. Это — очень плохо. Я им желаю, чтобы им не пришлось воевать ни с Россией, ни с другой страной и внутри страны был только мир. И надеемся, что будем поддерживать друг друга и не только с Румынией, а и все члены Альянса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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