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Украинские военные инженеры отправились в Косово

Киев • УНН

 • 12508 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинские военные инженеры отправились в Косово для выполнения задач в составе многонациональных сил KFOR. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Украинские военные инженеры отправились в Косово

В течение следующих полугода подразделение украинских военных инженеров будет выполнять задачи по разминированию, налаживанию инфраструктуры в составе многонациональных сил KFOR в Косово.

"Впервые с 2005 года военнослужащим нашей части выпала честь принимать участие в подобных международных миротворческих миссиях. Мы готовились очень тщательно и убеждены, что высокая профессиональная работа украинских специалистов раз продемонстрирует миру и государствам-членам НАТО, Украина надежный партнер", - подчеркнул командир полка полковник Дмитрий Овсянников.

По словам командира украинского национального контингента майора Сергея Ковальчука перед ротацией каждый кандидат прошел усиленную подготовку и тщательный отбор. Кроме английского языка все военные получили навыки общения на языке местных жителей Косово, а также прошли обучение по оказанию неотложной медицинской помощи.

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В целом, отбор к национального контингента был очень тщательным. На каждое место рассматривалось по несколько кандидатов. Главными критериями отбора в контингент были опыт участия в боевых действиях, отличная профессиональная подготовка, знание иностранных языков и отсутствие предыдущих миротворческих миссий.

Первой задачей украинских военнослужащих в составе многонациональных сил KFOR в Косово будет подготовка к восстановлению одной из магистральных дорог, которая проходит между важными пунктами инфраструктуры региона. Это целый комплекс работ как по разминированию, так и по подготовке площадок для работы тяжелой дорожной техники.

Справка. Украинский национальный контингент находится в Косово в составе международных сил по поддержанию мира в Косово под патронатом НАТО-KFOR. Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999.

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