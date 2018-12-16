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MIM-104 Patriot

Українські військові інженери вирушили до Косово

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українські військові інженери вирушили до Косово для виконання завдань у складі Багатонаціональних сил KFOR. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Українські військові інженери вирушили до Косово

Упродовж наступних півроку підрозділ українських військових інженерів виконуватиме завдання з розмінування, налагодження інфраструктури у складі Багатонаціональних сил KFOR у Косово.

“Вперше з 2005 року військовослужбовцям нашої частини випала честь брати участь у подібних міжнародних миротворчих місіях. Ми готувались дуже ретельно і переконані, що висока фахова робота українських фахівців вкотре продемонструє світу та державам-членам НАТО, що Україна надійний партнер”, — наголосив командир полку полковник Дмитро Овсянников.

За словами командира українського національного контингенту майора Сергія Ковальчука перед ротацією кожен кандидат пройшов посилену підготовку та ретельний відбір. Крім англійської мови усі військові отримали навички спілкування мовою місцевих жителів Косово, а також пройшли навчання з надання невідкладної медичної допомоги.

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Загалом, відбір до національного контингенту був дуже ретельним. На кожне місце розглядалось по кілька кандидатів. Головними критеріями відбору до контингенту були досвід участі в бойових діях, відмінна фахова підготовка, знання іноземних мов та відсутність попередніх миротворчих місій.

Першим завданням українських військовослужбовців у складі Багатонаціональних сил KFOR у Косово буде підготовка до відновлення однієї з магістральних доріг, яка проходить між важливими пунктами інфраструктури регіону. Це цілий комплекс робіт як з розмінування, так і з підготовки майданчиків для роботи важкої дорожньої техніки.

Довідка. Український національний контингент знаходиться у Косово у складі міжнародних сил з підтримки миру у Косово під патронатом НАТО—KFOR. Сили KFOR були створені відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН та вступили в Косово 12 червня 1999 року.

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