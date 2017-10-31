Украинские ученики стали призерами международного конкурса знатоков китайского языка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36916 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101235 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154126 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115485 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115956 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112230 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107003 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103509 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153008 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинские ученики стали призерами международного конкурса знатоков китайского языка

Украинские ученики стали призерами международного конкурса знатоков китайского языка

Киев  •  УНН

 • 9620 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Ученики Киевской гимназии восточных языков №1 стали призерами Международного языкового конкурса знатоков китайского языка - "Китайский мост". В этом году он уже в десятый раз проходил в КНР, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Украинскую команду представляли ученики 11-Б класса Киевской гимназии восточных языков №1 Дмитрий Гордеев и Анастасия Байдюк. Они получили первое место в он-лайн голосовании зрительских симпатий и III место в командном зачете. Также Анастасия Байдюк заняла III место в личном зачете среди конкурсантов, а Дмитрий Гордеев получил специальный приз жюри конкурса за творчество и талант.

Конкурс "Китайский мост" - это масштабное соревнование для учащихся из всех стран мира, целью которого является популяризация китайского языка и культуры. Он дает возможность лучшим ученикам показать свой уровень владения китайским языком, знания в области истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая. В этом году в соревнованиях приняли участие 110 команд из 80 стран мира.

Как сообщал УНН, украинец стал призером шахматных соревнований в России.

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