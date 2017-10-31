Украинские ученики стали призерами международного конкурса знатоков китайского языка

Украинскую команду представляли ученики 11-Б класса Киевской гимназии восточных языков №1 Дмитрий Гордеев и Анастасия Байдюк. Они получили первое место в он-лайн голосовании зрительских симпатий и III место в командном зачете. Также Анастасия Байдюк заняла III место в личном зачете среди конкурсантов, а Дмитрий Гордеев получил специальный приз жюри конкурса за творчество и талант.

Конкурс "Китайский мост" - это масштабное соревнование для учащихся из всех стран мира, целью которого является популяризация китайского языка и культуры. Он дает возможность лучшим ученикам показать свой уровень владения китайским языком, знания в области истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая. В этом году в соревнованиях приняли участие 110 команд из 80 стран мира.

Как сообщал УНН, украинец стал призером шахматных соревнований в России.