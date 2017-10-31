Украинские ученики стали призерами международного конкурса знатоков китайского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Ученики Киевской гимназии восточных языков №1 стали призерами Международного языкового конкурса знатоков китайского языка - "Китайский мост". В этом году он уже в десятый раз проходил в КНР, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Украинскую команду представляли ученики 11-Б класса Киевской гимназии восточных языков №1 Дмитрий Гордеев и Анастасия Байдюк. Они получили первое место в он-лайн голосовании зрительских симпатий и III место в командном зачете. Также Анастасия Байдюк заняла III место в личном зачете среди конкурсантов, а Дмитрий Гордеев получил специальный приз жюри конкурса за творчество и талант.
Конкурс "Китайский мост" - это масштабное соревнование для учащихся из всех стран мира, целью которого является популяризация китайского языка и культуры. Он дает возможность лучшим ученикам показать свой уровень владения китайским языком, знания в области истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая. В этом году в соревнованиях приняли участие 110 команд из 80 стран мира.
Как сообщал УНН, украинец стал призером шахматных соревнований в России.