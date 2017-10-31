Українські учні стали призерами міжнародного конкурсу знавців китайської мови

Українську команду представляли учні 11-Б класу Київської гімназії східних мов №1 Дмитро Гордєєв і Анастасія Байдюк. Вони здобули І місце в он-лайн голосуванні глядацьких симпатій та ІІІ місце у командному заліку. Також Анастасія Байдюк посіла ІІІ сходинку в особистому заліку серед конкурсантів, а Дмитро Гордєєв отримав спеціальний приз журі конкурсу за творчість і талант.

Конкурс "Китайський міст" – це масштабне змагання для учнів з усіх країн світу, метою якого є популяризація китайської мови і культури. Він дає можливість найкращим учням показати свій рівень володіння китайською мовою, знання в галузі історії, мистецтва, географії, музики, літератури Китаю. Цього року в змаганнях брали участь 110 команд із 80 країн світу.

Як повідомляв УНН, українець став призером шахових змагань в Росії.