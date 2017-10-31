Українські учні стали призерами міжнародного конкурсу знавців китайської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Учні Київської гімназії східних мов №1 стали призерами Міжнародного мовного конкурсу знавців китайської мови – "Китайський міст". Цього року він вже вдесяте проходив у КНР, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
Українську команду представляли учні 11-Б класу Київської гімназії східних мов №1 Дмитро Гордєєв і Анастасія Байдюк. Вони здобули І місце в он-лайн голосуванні глядацьких симпатій та ІІІ місце у командному заліку. Також Анастасія Байдюк посіла ІІІ сходинку в особистому заліку серед конкурсантів, а Дмитро Гордєєв отримав спеціальний приз журі конкурсу за творчість і талант.
Конкурс "Китайський міст" – це масштабне змагання для учнів з усіх країн світу, метою якого є популяризація китайської мови і культури. Він дає можливість найкращим учням показати свій рівень володіння китайською мовою, знання в галузі історії, мистецтва, географії, музики, літератури Китаю. Цього року в змаганнях брали участь 110 команд із 80 країн світу.
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