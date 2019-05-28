Украинские теннисисты Цуренко и Мочанов стартуют на Roland Garros
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинские теннисисты Леся Цуренко и Денис Мочанов 28 мая стартуют в первом круге турнира серии "Большого шлема" Roland Garros, который в эти дни проходит во Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".
Вторая ракетка Украины Цуренко сыграет в первом круге одиночной сетки с канадкой Бушар.
Мочанов выступает в парной сетке. Вместе со словаком Игорем зеленая он поборется за выход во второй круг с аргентинским дуэтом Максимо Гонсалес/Орасио Себальос.
Во второй круг турнира удалось выйти Элине Свитолиной и Екатерине Козловой, а вот Сергей Стаховский и Даяна Ястремская прекратили соревнования в одиночной сетке.