Українські тенісисти Цуренко та Мочанов стартують на Roland Garros
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Українські тенісисти Леся Цуренко та Денис Мочанов 28 травня стартують у першому колі турніру серії "Великого шолому" Roland Garros, який у ці дні проходить у Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".
Друга ракетка України Цуренко зіграє в першому колі одиночної сітки з канадійкою Ежені Бушар.
Мочанов виступає у парній сітці. Разом зі словаком Ігорем Зеленаєм він побореться за вихід до другого кола з аргентинським дуетом Максімо Гонсалес/Орасіо Себальос.
До другого кола турніру вдалося вийти Еліні Світоліній та Катерині Козловій, а от Сергій Стаховський та Даяна Ястремська припинили змагання в одиночній сітці.