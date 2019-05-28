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Українські тенісисти Цуренко та Мочанов стартують на Roland Garros

Українські тенісисти Цуренко та Мочанов стартують на Roland Garros

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Українські тенісисти Леся Цуренко та Денис Мочанов 28 травня стартують у першому колі турніру серії "Великого шолому" Roland Garros, який у ці дні проходить у Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".

Друга ракетка України Цуренко зіграє в першому колі одиночної сітки з канадійкою Ежені Бушар.

Мочанов виступає у парній сітці. Разом зі словаком Ігорем Зеленаєм він побореться за вихід до другого кола з аргентинським дуетом Максімо Гонсалес/Орасіо Себальос.

До другого кола турніру вдалося вийти Еліні Світоліній та Катерині Козловій, а от Сергій Стаховський та Даяна Ястремська припинили змагання в одиночній сітці.

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