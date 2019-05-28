Останній українець завершив виступи у чоловічій сітці "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський не зміг подолати стартовий бар'єр на Відкритому чемпіонаті Франції ("Ролан Гаррос"), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола киянин у трьох партіях поступився французькому тенісистові Жілю Сімону – 3:6, 3:6, 4:6.
Примітно, що Стаховський і Симон раніше грали між собою 5 разів за період із 2005 по 2018 рік. Всі зустрічі виграв представник Франції, українцю вдалося виграти у Жіля Симона всього два сети.
Варто додати, що Сергій Стаховський був єдиним представником України в основній сітці "Ролан Гаррос" в чоловічому одиночному розряді.