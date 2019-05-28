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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 61433 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76603 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119960 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110900 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137253 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

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Последний украинец завершил выступления в мужской сетке "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче первого круга киевлянин в трех партиях уступил французскому теннисисту Жилю Симону - 3:6, 3:6, 4:6.

Примечательно, что Стаховский и Симон раньше играли между собой 5 раз за период с 2005 по 2018 год. Все встречи выиграл представитель Франции, украинцу удалось выиграть у Жиля Симона всего два сета.

Стоит добавить, что Сергей Стаховский был единственным представителем Украины в основной сетке "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде.

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