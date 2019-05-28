Последний украинец завершил выступления в мужской сетке "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга киевлянин в трех партиях уступил французскому теннисисту Жилю Симону - 3:6, 3:6, 4:6.
Примечательно, что Стаховский и Симон раньше играли между собой 5 раз за период с 2005 по 2018 год. Все встречи выиграл представитель Франции, украинцу удалось выиграть у Жиля Симона всего два сета.
Стоит добавить, что Сергей Стаховский был единственным представителем Украины в основной сетке "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде.