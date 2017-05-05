Украинские танки Т-64 примут участие в международных соревнованиях в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинские танки Т-64 прибыли в Германию, где примут участие в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Украинские танки прибыли в Германию для участия в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа". Кроме Украины, в международных соревнованиях бронетанковых подразделений армий стран НАТО The Strong Europe Tank Challenge примут участие танковые взводы из армий США, Германии, Австрии, Франции и Польши", - в частности сообщает пресс-служба и добавляет, что официальное открытие будущих соревнований должно состояться 7 мая.
Во время соревнований танку Т-64 будет противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на "Леопард 2", а также американские "Абрамсы" и французские "Леклерки".
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Украинские Вооруженные силы будет представлять взвод 14 отдельной механизированной бригады из города Владимир-Волынский, который в прошлом году стал победителем танковых соревнований на внутренней арене. Сейчас идет подготовительный этап, в ходе которого пройдет рекогносцировка огневых участков полигона Графенвир и пристрелка орудий.