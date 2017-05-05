Українські танки Т-64 візьмуть участь у міжнародних змаганнях у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Українські танки Т-64 прибули до Німеччини, де братимуть участь у міжнародних танкових змаганнях “Сильна Європа”. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“Українські танки прибули до Німеччини для участі в міжнародних танкових змаганнях „Сильна Європа“. Окрім України, в міжнародних змаганнях бронетанкових підрозділів армій країн-членів НАТО The Strong Europe Tank Challenge братимуть участь танкові взводи з армій США, Німеччини, Австрії, Франції та Польщі”, — зокрема повідомляє прес-служба і додає, що офіційне відкриття майбутніх змагань має відбутися 7 травня.
Під час змагань танку Т-64 протистоятимуть німецькі, австрійські та польські екіпажі на “Леопард 2”, а також американські “Абрамси” і французькі “Леклерки”.
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Українські Збройні сили представлятиме взвод 14 окремої механізованої бригади з міста Володимир-Волинський, який минулого року став переможцем танкових змагань на внутрішній арені. Наразі триває підготовчий етап, у ході якого пройде рекогносцировка вогневих ділянок полігону Графенвір та пристрілка гармат.