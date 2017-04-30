Украинские лучники завоевали пять медалей на Кубке Европы в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На престижных международных соревнований по стрельбе из лука Кубок Европы "European Grand Prix 2017 - Leg 1" в польском городе Легница состоялись финалы, в которых украинцы настреляли 5 наград, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Комплект золотых медалей завоевала команда Украины в блочном луке в составе Борисенко Елены, Дьяковой Виктории, Позняковой Татьяны.
В индивидуальной программе "серебро" на счету Дьяковой Виктории (блочный лук).
Кроме того, "бронза" в блочном луке в активе Борисенко Елены и еще одна медаль бронзового достоинства в Марченко Вероники в стрельбе из классического лука.
Напомним, что золотые медали также боролась команда из классического лука - Гунбин Алексей, Иваницкий Георгий, Рубан Виктор.
Добавим, что в общекомандном медальном зачете сборная команда Украины заняла высокое второе место, опередив команду из России и хозяев соревнований.