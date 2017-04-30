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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українські стрільці здобули п'ять медалей на Кубку Європи у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На престижних Міжнародних змагань зі стрільби з лука Кубок Європи “European Grand Prix 2017 — Leg 1” в польському місті Легниця відбулись фінали, у яких українці настріляли 5 нагород, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Українські стрільці здобули п'ять медалей на Кубку Європи у Польщі

Комплект золотих медалей виборола команда України у блочному луці у складі: Борисенко Олени, Дьякової Вікторії, Познякової Тетяни.

В індивідуальній програмі “срібло” на рахунку Дьякової Вікторії (блочний лук).

Окрім того, “бронза” у блочному луці в активі Борисенко Олени і ще одна медаль бронзового ґатунку у Марченко Вероніки у стрільбі з класичного луку.

Нагадаємо, що золоті медалі також виборювала команда з класичного луку — Гунбін Олексій, Іваницький Георгій, Рубан Віктор.

Додамо, що в загальнокомандному медальному заліку збірна команда України посіла високе 2-е місце, випередивши команду з Росії та господарів змагань.

Українські Національні Новини

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