Українські стрільці здобули п'ять медалей на Кубку Європи у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На престижних Міжнародних змагань зі стрільби з лука Кубок Європи “European Grand Prix 2017 — Leg 1” в польському місті Легниця відбулись фінали, у яких українці настріляли 5 нагород, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Комплект золотих медалей виборола команда України у блочному луці у складі: Борисенко Олени, Дьякової Вікторії, Познякової Тетяни.
В індивідуальній програмі “срібло” на рахунку Дьякової Вікторії (блочний лук).
Окрім того, “бронза” у блочному луці в активі Борисенко Олени і ще одна медаль бронзового ґатунку у Марченко Вероніки у стрільбі з класичного луку.
Нагадаємо, що золоті медалі також виборювала команда з класичного луку — Гунбін Олексій, Іваницький Георгій, Рубан Віктор.
Додамо, що в загальнокомандному медальному заліку збірна команда України посіла високе 2-е місце, випередивши команду з Росії та господарів змагань.