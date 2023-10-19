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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские силы обороны нанесли удар по пункту управления россиян - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Авиация сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке от 19 октября, пишет УНН.

Украинские силы обороны нанесли удар по пункту управления россиян - Генштаб

Цитата 

“Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелых огнеметных системах залпового огня ТОС-1А “Солнцепек” и 13 артиллерийских средствах противника”, - добавляют в Генштабе. 

Детали 

Отмечается, что враг нанес 8 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела  из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам. 

В течение суток произошло более 70 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Сосновка, Костобобров, Гремьяч Черниговской области; Волфино, Кияница, Степок, Новодмитровка, Рясное Сумской области; Отрадное, Колодязное, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Ивановка, Кисловка, Крохмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спирное, Выемка и Веселое Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них: Белогоровка Луганской области; Верхнекамское, Спирное, Выемка, Звановка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищеевка и Курдюмовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности: Васюковка, Миньковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Мар’инки Донецкой области, где Силами обороны отражено 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровка, Мар’инка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили  атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Угледар и Павловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роботино и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Роботино, Каменское, Плавни, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Веселое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись: Инженерное, Антоновка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

На Востоке наиболее сложным остается  Лимано-Куп’янское направление, где за сутки было около 30 боевых столкновений с противником.

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