На Лимано-Куп’янському напрямку ворог за добу втратив 200 окупантів, але намагається продовжувати атакувати позиції ЗСУ – Євлаш
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На Сході найбільш складним залишається Лимано-Куп’янський напрямок, де за добу було близько 30 бойових зіткнень з противником. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
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«Найскладнішою ділянкою для ЗСУ залишається Лимано-Куп’янський напрямок, противник продовжує зосереджувати там свої наступальні сили біля Синьківки, Іванівки, Кислівки, Новоєгорівки та Макіївки», - сказав він.
Деталі
Минулої доби на напрямку відбулось близько 30 бойових зіткнень з противником: 15 атак ворога було відбито поблизу Куп’янська, ще 10 поблизу селища Надія на Луганщині та 5 поблизу Макіївки, що біля Лиману.
Минулої доби позиції Сил оборони України російська армія 708 разів обстріляла з різних видів озброєння, таких, як РСЗВ, ствольної артилерії, танків, ББМ різних типів.
Втрати ворога склали 197 вбитих та поранених, 36 одиниць техніки, серед яких 5 танків Т-72, 11 ББМ, 1 паливозаправник. Окрім цього, знищені 2 артустановки «Піон» — один поблизу Лимана, інший – поблизу Бахмута. Також знищено дві гармати типу Д-20 або Д-30, МТ-12 «Рапіра» та ПТРК «Фагот». Також було знищено 7 ударних БПЛА: 2 FPV-дрони та 5 «Ланцетів». Уражений склад боєприпасів.
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