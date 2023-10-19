На Лимано-Купянском направлении враг за сутки потерял 200 оккупантов, но пытается продолжать атаковать позиции ВСУ - Евлаш

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«Самым сложным участком для ВСУ остается Лимано-Купянское направление, противник продолжает сосредотачивать там свои наступательные силы возле Синьковки, Ивановки, Кисловки, Новоегоровки и Макеевки», - сказал он.

Детали

За прошедшие сутки на направлении состоялось около 30 боевых столкновений с противником: 15 атак врага было отражено вблизи Купянска, еще 10 вблизи поселка Надежда на Луганщине и 5 вблизи Макеевки, что у Лимана.

За прошедшие сутки позиции Сил обороны Украины российская армия 708 раз обстреляла из различных видов вооружения, таких, как РСЗО, ствольной артиллерии, танков, ББМ различных типов.

Потери врага составили 197 убитых и раненых, 36 единиц техники, среди которых 5 танков Т-72, 11 ББМ, 1 топливозаправщик. Кроме этого, уничтожены 2 артустановки «Пион» — один вблизи Лимана, другой – вблизи Бахмута. Также уничтожены две пушки типа Д-20 или Д-30, МТ-12 «Рапира» и ПТРК «Фагот». Также было уничтожено 7 ударных БПЛА: 2 FPV-дрона и 5 «Ланцетов». Поражен склад боеприпасов.

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