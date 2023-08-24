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Украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в США уже в сентябре - NYT

Киев • УНН

 • 506525 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США уже в сентябре, сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Предварительно США планировали, что украинские пилоты будут проходить подготовку в Европе. Однако теперь Пентагон решил, что некоторые пилоты будут обучаться в США, чтобы быстрее укрепить возможности украинской авиации.

Неизвестно, будут ли обучаться в США пилоты, которые были изначально предназначены для европейских учебных программ, или это будет дополнительная группа.

Также ожидается, что решение будет объявлено в четверг во второй половине дня, приуроченное ко Дню независимости Украины.

Напомним

Ранее стало известно, что Украина получит от Норвегии часть из своих истребителей F-16. Таким образом, Норвегия стала третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая заявила, что передаст Украине истребители F-16.

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