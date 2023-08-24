Українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 в США вже у вересні - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Пентагон планує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США вже у вересні, повідомляє The New York Times, передає УНН.
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Попередньо США планували, що українські пілоти будуть проходити підготовку в Європі. Однак тепер Пентагон вирішив, що деякі пілоти будуть навчатися в США, щоб швидше зміцнити можливості української авіації.
Невідомо, чи навчатимуться у США пілоти, які були спочатку призначені для європейських навчальних програм, чи це буде додаткова група.
Також очікується, що рішення буде оголошено в четвер у другій половині дня, приурочене до Дня незалежності України.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що Україна отримає від Норвегії частину зі своїх винищувачів F-16. Таким чином, Норвегія стала третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка заявила, що передасть Україні винищувачі F-16.