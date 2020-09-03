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Украинские мамы поддерживают возвращение "пакета малыша"

Киев • УНН

 • 20316 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинские мамы поддерживают инициативу народных депутатов вернуть "пакет малыша". Об этом в комментарии УНН рассказала глава правления общественной организации "Мамы Прикарпатья" Марьяна Вершинина.

Украинские мамы поддерживают возвращение "пакета малыша"

"Я общаюсь с родителями, то подавляющее большинство семей поддерживают возвращение "пакета малыша". Лично я положительно отношусь к такой инициативе. Особенно в период карантина и коронавируса - это очень удобная помощь от государства", - говорит она.

Жителям городов областного значения собрать самостоятельно "пакет малыша" не сложно, продолжила Вершинина. Это значительно труднее сделать тем, кто живет в селах, добавила она.

"А в период сложной эпидемиологической ситуации "пакет малыша" актуален как для жителей городов, так и сел. К примеру: я живу в городе Ивано-Франковск, который сегодня находится в красной зоне. Закрывают магазины и тому подобное. С этой точки зрения возвращение "пакета малыша" является очень удобной инициативой", - пояснила она.

Наряду с этим, есть семьи, которым выгоднее получать пособие, предполагает Вершинина. Речь - о многодетных семьях.

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"Какие-то вещи в семье от рождения первого, второго уже есть, и им, наверное, выгоднее получать пособие средствами. Хотя таких семьи не подавляющее большинство, однако это имеет место", - уточнила она.

Вершинина добавила, что вместе с возвращением "пакета малыша" стоит просмотреть его содержимое на качество отдельных составляющих.

Напомним, что с инициативой возобновления проекта "пакет малыша" выступили ряд депутатов. Они уже зарегистрировали в ВР соответствующий законопроект. Среди его авторов, нардеп Ирина Верещук.

Во-первых, как объясняет политик эквивалент, предлагаемый сегодня Минсоцполитики в 5000 грн, не покрывает расходов семей на сбор идентичного "пакета", ведь его составляющие в розницу стоят дороже.

Но главное здесь даже другое. Это забота государства о самых молодых своих гражданах.

"Мы на самом деле хотим, чтобы наши молодые мамочки чувствовали легкое прикосновение государства. Мы понимаем, что государство хочет помогать, но не может, ему трудно найти средства. Потому давайте хотя бы этот "пакет малыша", который так необходим и очень комфортный, сохраним для молодых семей и передано, собственно, мамочкам", - сказала Верещук.

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