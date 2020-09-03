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Українські мами підтримують повернення "пакунка малюка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українські мами підтримують ініціативу народных депутатів повернути "пакунок малюка". Про це у коментарі УНН розповіла голова правління Громадської організації "Мами Прикарпаття" Мар'яна Вершиніна.

Українські мами підтримують повернення "пакунка малюка"

"Я спілкуюся з батьками, то переважна більшість родин підтримують повернення "пакунку малюка" . Особисто я позитивно ставлюся до такої ініціативи. Особливо у період карантину і коронавірусу – це дуже слушна допомога від держави", - каже вона.

Жителям міст обласного значення зібрати самостійно "пакунок малюка" не складно, продовжила Вершиніна. Це значно важче зробити тим, хто живе у селах, додала вона.

"А в період складної епідеміологічної ситуації "пакунок малюка" актуальний як для жителів міст,так і сіл. До прикладу: я живу у місті Івано-Франківськ, яке сьогодні знаходиться в червоній зоні. Закривають магазини тощо. З цієї точки зору повернення "пакунку малюка" є дуже слушною ініціативою", - пояснила вона.

Поряд з цим, є родини, яким вигідніше отримувати грошову допомогу, припускає Вершиніна. Мова - про багатодітні сім'ї.

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"Якісь речі в родині від народження першої, другої дитини вже є, і їм, мабуть, вигідніше отримувати допомогу коштами. Хоча таких сімей не переважна більшість, однак це має місце", - уточнила вона.

Вершиніна додала, що разом із поверненням "пакунку малюка" варто переглянути його вміст на якість окремих складових.

Нагадаємо, що з ініціативою відновлення проекту “пакунок малюка” виступили низка депутатів. Вони вже зареєстрували в ВР відповідний законопроект. Серед його авторів, нардеп Ірина Верещук.

По-перше, як пояснює політик еквівалент, пропонований сьогодні Мінсоцполітики у 5000 грн, не покриває витрат родин на збір ідентичного “пакунку”, адже його складові у роздріб коштують дорожче.

Та головне тут, навіть, інше. Це турбота держави про наймолодших своїх громадян.

“Ми, насправді, хочемо, щоб наші молоді мамочки відчували легкий дотик держави. Ми розуміємо, що держава хоче допомагати, але не може, їй важко знайти кошти. Бо давайте бодай цей "пакунок малюка", який є так необхідний і дуже комфортний, збережемо для молодих сімей і передано, власне, мамочкам", - сказала Верещук.

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