Украинские компании участвуют в тендере Молдовы на закупку электроэнергии - В.Гройсман

"Что касается электроэнергии, то Молдова сегодня проводит публичный тендер на закупки электроэнергии на 2017-2018 годы и украинские компании принимают в нем участие", - сказал В.Гройсман.

По его словам, нет необходимости это прописывать в дополнительных соглашениях.

Как сообщал УНН, правительства Украины и Молдовы договорились в этом году провести заседание межправительственной комиссии по вопросам экономически-торгового сотрудничества.