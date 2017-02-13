Украинские компании участвуют в тендере Молдовы на закупку электроэнергии - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинские компании участвуют в тендере Молдовы на закупку электроэнергии на 2017-2018 годы. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Что касается электроэнергии, то Молдова сегодня проводит публичный тендер на закупки электроэнергии на 2017-2018 годы и украинские компании принимают в нем участие", - сказал В.Гройсман.
По его словам, нет необходимости это прописывать в дополнительных соглашениях.
Как сообщал УНН, правительства Украины и Молдовы договорились в этом году провести заседание межправительственной комиссии по вопросам экономически-торгового сотрудничества.