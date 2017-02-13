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Українські компанії взяли участь у тендері Молдови на закупку електроенергії - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Українські компанії беруть участь у тендері Молдови на закупку електроенергії на 2017-2018 роки. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу, передає кореспондент УНН.

Українські компанії взяли участь у тендері Молдови на закупку електроенергії - В.Гройсман

"Що стосується електроенергії, то Молдова сьогодні проводить публічний тендер на закупівлі електроенергії на 2017-2018 роки і українські компанії беруть у ньому участь",- сказав В.Гройсман.

За його словами немає необхідності це прописувати у додаткових угодах.

Як повідомляв УНН, Уряди України та Молдови домовилися цього року провести засідання міжурядової комісії з питань економічно-торговельного співробітництва.

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