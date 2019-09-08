Украинские каратисты завоевали несколько медалей на турнире в Токио

Медаль высшей пробы завоевала Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг), "бронза" у Станислава Горуни (до 75 кг).

Напомним, что каратистка из Украины приносила стране "золото" ІІ Европейских Игр.

Как сообщал УНН, чемпион Хорватии по каратэ был главным арбитром матча "Динамо" - "Брюгге".