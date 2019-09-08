Українські каратисти вибороли кілька медалей на турнірі у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Українські спортсмени стали авторами двох виграних медалей з турніру серії Karate1 Premier League, що проходить у Токіо (Японія), інформує УНН з посиланням на НОК України.
Медаль найвищого ґатунку здобула Анжеліка Терлюга (вагова категорія до 55 кг), "бронза" у Станіслава Горуни (до 75 кг).
Нагадаємо, що каратистка з України приносила країні "золото" ІІ Європейських Ігор.
Як повідомляв УНН, чемпіон Хорватії по карате був головним арбітром матчу "Динамо" – "Брюгге".