Украинские гимнастки завоевали еще две медали на Гран-при во Франции

Сегодня, 26 марта, во французском городе Тье завершились финалы в отдельных видах на этапе Гран-При.

Первую медаль для Украины принесла Виктория Мазур, завоевав серебро в финале с мячом. При этом украинская гимнастка получила оценку в 18,650 балла, что является ее лучшим результатом в карьере.

В.Мазур также чисто выступила в финале с обручем, получив 17,450 и заняв пятое место, однако в финале с булавами допустила ряд ошибок и оказалась лишь на восьмом месте (14,500).

Сборная команда в групповых упражнениях допустила несколько ошибок в упражнении с 5 обручами и заняла четвертое место в этом виде программы. Однако хорошее выступление с мячами и скакалками принесло гимнасткам бронзовую медаль (17,700).

Кроме того, украинская сборная заняла первое место по сумме результатов за индивидуальную и групповую программу на этапе Гран-при и получила памятный кубок от мэра города Тье.

Напомним, в субботу 25 марта украинская сборная в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при во французском городе Тье.