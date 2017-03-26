Українські гімнастки здобули ще дві медалі на Гран-прі у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Гімнастка Вікторія Мазур та збірна України в групових вправах здобули срібну та бронзову нагороди у фіналі етапу Гран-прі у французькому Тьє. Про це повідомляє прес-служба федерації гімнастики України, передає УНН.
Сьогодні, 26 березня, у французькому місті Тьє завершилися фінали в окремих видах на етапі Гран-Прі.
Першу медаль для України принесла Вікторія Мазур, виборовши срібло у фіналі з м’ячем. При цьому українська гімнастка отримала оцінку у 18,650 бала, що є її найкращим результатом у кар’єрі.
В.Мазур також чисто виступила в фіналі з обручем, отримавши 17,450 і посівши 5-е місце, однак у фіналі з булавами допустила низку помилок і опинилася лише на восьмому місці (14,500).
Збірна команда в групових вправах допустила кілька помилок у вправі з 5 обручами і посіла четверте місце в цьому виді програми. Проте гарний виступ з м’ячами і скакалками приніс гімнасткам бронзову медаль (17,700).
Крім того, українки посіли перше місце за сумою результатів за індивідуальну і групову програму на етапі Гран-прі і отримали пам’ятний кубок від мера міста Тьє.
Нагадаємо, у суботу 25 березня українська збірна в групових вправах виборола бронзову медаль на етапі Гран-прі у французькому місті Тьє.