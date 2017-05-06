Украинские гимнастки стали серебряными призерами этапа Кубка мира в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На этапе Кубка мира в Софии по художественной гимнастике завершилось многоборье, что является квалификацией в финал в отдельных видах, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.
Украинские гимнастки, которые шли на второй позиции после вчерашнего дня, успешно справились с упражнением с 3 мячами и 2 скакалками (18,000 баллов) и с суммой баллов 36,050 заняли в многоборье второе место.
На первом месте — хозяйки турнира, сборная Болгарии (36,550), третьей стала команда Беларуси (31,750).
Кроме того, украинские грации прошли в финал с мячами и скакалками со 2-м квалификационным результатом.
Заметим, что завтра в Софии пройдут финалы в отдельных видах. Украинская команда выступят в обоих финалах, а Виктория Мазур — в финале с булавами.
Напомним, что на этапе Кубка мира в Баку “желто-голубые” завоевали золотые медали.