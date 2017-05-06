Українські гімнастки стали срібними призерками етапу Кубка світу у Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На етапі Кубка світу в Софії з художньої гімнастики завершилося багатоборство, що є кваліфікацією до фіналів в окремих видах, інформує УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.
Українські гімнастки, які йшли на другій позиції після вчорашнього дня, успішно впоралися з вправою з 3 м’ячами і 2 скакалками (18,000 балів) і з сумою балів 36,050 зайняли в багатоборстві 2-е місце.
На першому місці — господині турніру, збірна Болгарії (36,550), третьою стала команда Білорусі (31,750).
Крім того, українські грації пройшли в фінал з м’ячами і скакалками з 2-м кваліфікаційним результатом.
Зауважимо, що завтра в Софії пройдуть фінали в окремих видах. Українська команда виступлять в обох фіналах, а Вікторія Мазур — в фіналі з булавами.
Нагадаємо, що на етапі Кубка світу у Баку “жовто-блакитні” здобули золоті медалі.