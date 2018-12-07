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Украинские фирмы засветились в расследовании о "европейском офшоре"

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Шотландские компании могли стать звеном в цепочках предполагаемого отмывания российских денег в Европе, как и могли иметь отношение к Украине. Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (SLP) как "европейский офшор". Об этом пишет BBC, передает УНН.

Украинские фирмы засветились в расследовании о "европейском офшоре"

SLP, как сообщается, фигурируют в схемах закупок оружия, вывода средств за рубеж и "отмывания" денег наряду с офшорными юрисдикциями вроде Белиза или Панамы.

"Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали SLP как "европейский офшор", который позволял почти полностью уходить от налогов - при регистрационной плате всего в несколько сотен долларов", - пишет издание.

Еще в 2016 году, как сообщается, СМИ писали, что SLP фигурировали в схемах закупок оружия в Украине, в 2017-м - в российском и азербайджанском "ландроматах" - схемах вывода средств, в 2018-м - в схемах возможного отмывания денег в балтийских и скандинавских банках, среди которых датский Danske Bank.

Прокуратуры Эстонии и Дании начали расследования о возможном отмывании денег в Danske Bank на основании заявлений главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера - одного из критиком SLP.

Кроме того, Национальное британское агентство по борьбе с преступностью расследует использование британских компаний в связи с разрастающимся скандалом в Danske Bank, поскольку две недели назад бывший сотрудник этого финансового учреждения Говард Уилкинсон выступил на публичных слушаниях в Европарламенте с резкой критикой в адрес SLP. Именно он стал первым человеком, который когда-то заговорил о возможном отмывании средств в Danske Bank.

Хотя офшоры в ЕС якобы существовать не должны, а директива о предотвращении отмывания средств запрещает банкам работать с компаниями, бенефициаров которых они не знают, неправительственная организация Oxfam (международная организация по борьбе с бедностью) составила альтернативный список налоговых гаваней на основании тех же критериев, которыми пользуется ЕС.

В нем оказались, вместе с Тринидадом и Тобаго, 35 стран, включая европейские Ирландию, Мальту, Люксембург и Нидерланды. Эти юрисдикции отличаются низкими налоговыми ставками, а зарегистрированные в них компании неоднократно фигурировали в схемах налоговой оптимизации транснациональных корпораций (Apple, Starbucks, Amazon).

Таким образом, сегодняшний запрет выдачи Великобританией "Виз инвестора Tier 1", которые среди простых инвесторов именовались "золотой визой", можно объяснить борьбой с финансовыми преступлениями.

Справка УНН: "Виза инвестора Tier 1" появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС.

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