Великобритания приостановила программу выдачи инвестиционных виз
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Уже завтра Великобритания приостановит программу выдачи инвестиционных виз, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечает издание, ранее “золотые визы” давали право иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране.
Официально такая возможность обретения “тихой гавани” именовалась “Виза инвестора Tier 1”. Она появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС.
Решение объясняется борьбой с финансовыми преступлениями. Ранее УНН сообщал о предложении Европарламента рассмотреть возможность прекращения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС.