Велика Британія призупинила програму видачі інвестиційних віз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Уже завтра Велика Британія припинить програму видачі інвестиційних віз, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначає видання, раніше "золоті візи" давали право іноземним інвесторам одержати посвідку на проживання в країні.
Офіційно така можливість здобуття "тихої гавані" іменувалася "Віза інвестора Tier 1". Вона з'явилася в 2008 році з метою привернути до Британії багатих людей, які проживають за межами ЄС.
Рішення пояснюється боротьбою з фінансовими злочинами.
Раніше УНН повідомляв про пропозицію Європарламенту розглянути можливість припинення дії Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Росією і ЄС.