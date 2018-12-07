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Українські фірми засвітилися у розслідуванні про "європейський офшор"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шотландські компанії могли стати ланкою в ланцюжках передбачуваного відмивання російських грошей в Європі, як і могли мати відношення до України. Російські та українські консалтингові фірми рекламували шотландські партнерства з обмеженою відповідальністю (SLP) як "європейський офшор". Про це пише BBC , передає УНН.

Українські фірми засвітилися у розслідуванні про "європейський офшор"

SLP, як повідомляється, фігурують в схемах закупівель зброї, виведення коштів за кордон і "відмивання" грошей поряд з офшорними юрисдикціями начебто Белізу або Панами.

"Російські та українські консалтингові фірми рекламували SLP як" європейський офшор ", який дозволяв майже повністю уникати сплати податків - при реєстраційної плати всього в кілька сотень доларів", - пише видання.

Ще в 2016 році, як повідомляється, ЗМІ писали, що SLP фігурували в схемах закупівель зброї в Україні, в 2017-м - в російському і азербайджанському "ландромат" - схемах виведення коштів, в 2018-м - в схемах можливого відмивання грошей в балтійських і скандинавських банках, серед яких датський Danske Bank .

Прокуратури Естонії та Данії почали розслідування про можливе відмивання грошей в Danske Bank на підставі заяв глави фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера - одного з критиком SLP.

Крім того, Національне британське агентство по боротьбі зі злочинністю розслідує використання британських компаній у зв'язку з розростається скандалом в Danske Bank, оскільки два тижні тому колишній співробітник цієї фінансової установи Говард Вілкінсон виступив на публічних слуханнях в Європарламенті з різкою критикою на адресу SLP. Саме він став першою людиною, яка колись заговорив про можливе відмивання коштів в Danske Bank.

Хоча офшори в ЄС нібито існувати не повинні, а директива про запобігання відмиванню коштів забороняє банкам працювати з компаніями, бенефіціарів яких вони не знають, неурядова організація Oxfam (міжнародна організація по боротьбі з бідністю) склала альтернативний список податкових гаваней на підставі тих самих критеріїв, якими користується ЄС.

У ньому виявилися, разом з Тринідадом і Тобаго, 35 країн, включаючи європейські Ірландію, Мальту, Люксембург і Нідерланди. Ці юрисдикції відрізняються низькими податковими ставками, а зареєстровані в них компанії неодноразово фігурували в схемах податкової оптимізації транснаціональних корпорацій (Apple, Starbucks, Amazon).

Таким чином, сьогоднішній заборона видачі Великобританією "Віз інвестора Tier 1", які серед простих інвесторів іменувалися "золотий візою", можна пояснити боротьбою з фінансовими злочинами .

Довідка УНН: "Віза інвестора Tier 1" з'явилася в 2008 році з метою привернути до Британії багатих людей, які проживають за межами ЄС.

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