Українські фірми засвітилися у розслідуванні про "європейський офшор"

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шотландські компанії могли стати ланкою в ланцюжках передбачуваного відмивання російських грошей в Європі, як і могли мати відношення до України. Російські та українські консалтингові фірми рекламували шотландські партнерства з обмеженою відповідальністю (SLP) як "європейський офшор". Про це пише BBC , передає УНН.