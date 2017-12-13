Украинские фигуристы победили на турнире в Будапеште

Дуэт Назарова / Никитин с 166,38 баллами уверенно обошел венгерских танцоров Анну Яновскую и Адама Лукаша, которые с результатом 159,14 заняли второе место. На третьем — представители Польши Наталья Калишек / Максим Сподирев — 158,00.

Еще одна украинская пара — Дарья Попова / Владимир Беликов в произвольной программе, как и в короткой, показала восьмой результат — 79.38 (40,98 за технику и 38,40 за компоненты). На этой позиции ученики Галины Чуриловой остались и по сумме баллов, набранных по итогам двух видов — 128,56.

Отметим, что в категории “юниоры” Мария Голубцова / Кирилл Белобров заняли второе место с общим результатом 129,13.

Добавим также, завершились и соревнования танцоров категории “Advanced Novice”, где Украину представили два дуэта. Четвертое место среди 18-ти пар-участниц заняли Анна Чернявская и Владимир Горовой — 75,69 баллов. Анастасия Саммел / Никита Погорелов показали седьмой результат — 65,82.