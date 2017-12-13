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Українські фігуристи перемогли на турнірі в Будапешті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Український танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу традиційного міжнародного турніру “Santa Claus Cup”, що завершився в Будапешті. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.

Дует Назарова/Нікітін з 166,38 балами впевнено обійшов угорських танцюристів Анну Яновську та Адама Лукаша, які з результатом 159,14 посіли друге місце. На третьому — представники Польщі Наталія Калишек/Максим Сподирєв — 158,00.

Ще одна українська пара — Дар’я Попова/Володимир Бєліков у довільній програмі, як і у короткій, показала восьмий результат — 79.38 (40,98 за техніку та 38,40 за компоненти). На цій позиції учні Галини Чурілової залишилися і за сумою балів, набраних за підсумками двох видів, — 128,56.

Відзначимо, що у категорії “юніори” Марія Голубцова/Кирило Бєлобров посіли друге місце із загальним результатом 129,13.

Додамо також, завершилися й змагання танцюристів категорії “Advanced Novice”, де Україну презентували два дуети. Четверте місце серед 18-ти пар-учасниць посіли Анна Чернявська та Володимир Горовий — 75,69 балів. Анастасія Саммел/Микита Погорєлов показали сьомий результат — 65,82.

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