Украинские фермеры добыли РСЗО "Ураган" оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинские фермеры добыли реактивные снаряды РСЗО "Ураган" российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Территориальную оборону ВС Украины.
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“На этот раз украинские фермеры добыли реактивные снаряды оккупантов РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.
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Под Баштанкой в Николаевской области украинские военные и местные жители захватили неповрежденной российскую технику.
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Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники.