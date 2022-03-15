Украинские фермеры добыли РСЗО "Ураган" оккупантов

Цитата

“На этот раз украинские фермеры добыли реактивные снаряды оккупантов РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.

Дополнение

Под Баштанкой в Николаевской области украинские военные и местные жители захватили неповрежденной российскую технику.

Добавим

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники.